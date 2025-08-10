2025年7月18日（金）から8月13日（水）まで開催されている『2025さっぽろ夏まつり（第72回） 福祉協賛さっぽろ大通ビアガーデン』の大通公園8丁目会場にて、『THE サッポロビヤガーデン』が営業中です。 画像：サッポロホールディングス 『THE サッポロビヤガーデン』は、札幌市・大通公園の夏の風物詩ともいえるビアガーデン。北海道限定ビール『サッポロクラシック』や『サッポロ生ビ&#