猛暑日の通勤、何を着たらいいかわからない……。と悩んでいる人におすすめしたいのが【GU（ジーユー）】の「ひんやりトップス」。\990（税込）で涼しさもきれい見えも叶いそうな、オフィスカジュアルにぴったりの優秀アイテムです。今回は、スタッフさんの着こなしを参考に、毎日の通勤コーデにも役立つスタイリングを紹介します。カラーによってはサイズ欠けしているので、早めのチェックがおすすめ。