◇アジアカップ1次リーグB組日本ーグアム（2025年8月10日サウジアラビア・ジッタ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の最終戦でグアム（同88位）と対戦。前半は先発の富永啓生（24＝レバンガ北海道）と途中出場だった西田優大（26＝三河）の3Pシュートが絶好調。2人で6本の3Pシュートを決めるなど前半を52―33と19点リードで折り返した。アジアカップでは1997年以来となる