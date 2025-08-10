国連と「ピースボート」が行ったイベントで講演する、被団協の田中熙巳代表委員＝10日午後、大阪市港区国連と非政府組織（NGO）「ピースボート」が10日、大阪港に停留した客船上で平和に関するイベントを行った。日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳代表委員（93）が講演で自らの被爆体験や核廃絶運動を振り返り「被爆者が語ってきたことをこれからも世界中の人に伝えていきたい」と力を込めた。田中さんは、原爆