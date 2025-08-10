◇MLB マリナーズ7-4レイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」の永久欠番セレモニーが、試合前にマリナーズ本拠地のT-モバイル・パークで行われました。その様子を見守っていた一人、マリナーズ外野手のフリオ・ロドリゲス選手が思いを語っています。ロドリゲス選手は入団当初からイチロー氏の指導を仰いでいた“愛弟子”。メジャーデビューの22年にはいき