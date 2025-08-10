JR九州は10日、雨で運転を見合わせていた区間について、今後も大雨が見込まれるとして、10日は終日運転を見合わせると発表しました。 ■雨規制で終日運転見合わせ久大本線久留米～大分香椎線西戸崎～宇美後藤寺線新飯塚～田川後藤寺日田彦山線城野～添田若松線若松～折尾福北ゆたか線折尾～博多■大雨で終日運転見合わせ山陽線下関～門司鹿児島線門司港～大牟