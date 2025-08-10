「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス準々決勝が行われ、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（２５）＝日本生命＝は、同３位の陳幸同（中国）に２−４で敗れ、４強入りはならなかった。これで日本勢女子は全員姿を消した。過去４戦全敗の陳に対して、序盤からペースを握り、第１、２ゲームを連取。ただ「見られているな」と不気味に感じていたという。第３ゲームを７