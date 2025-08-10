◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス準々決勝が行われ、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（日本生命）が同３位の陳幸同（ちん・こうどう、中国）から先に２ゲームを取ったが、２―４で逆転負けを喫し、４強入りを逃した。これで日本女子の出場５選手は全て敗退した。先手を取ったが、力尽きた。過去４戦全敗の難敵に、早田は強烈なバックドライブで攻め