韓国発の６人組ボーイグループ「ＴＷＳ（トゥアス）」が１０日、Ｋアリーナ横浜でグループ初の日本ツアー「２０２５ＴＷＳＴＯＵＲ’２４／７：ＷＩＴＨ：ＵＳ’ＩＮＪＡＰＡＮ」（６都市１３公演、５万人動員）の最終公演を行った。昨年１月に韓国でデビューしたフレッシュな６人は、日本デビュー曲「はじめまして」など、全２３曲を歌唱。勉強中という日本語を使ったトークも展開した。ＤＯＨＯＯＮ（２０）は「僕は