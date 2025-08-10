伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は初日を終えた。10Rは試走（3.60）で森且行（3.58）に先んじられた佐藤励（25＝川口）だったが、勝負どころで2台まとめてインからかわす離れ業を披露、まずは1勝を手にした。これで前節、前々節から7連勝だ。「伊勢崎ナイターの景色に慣れておらず、いい試走ができなかった。スタートもそこまで張り込めなかった」思い描いた流れにはならなかったが、そこで踏ん張れるの