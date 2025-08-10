女優の橋本愛がＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）に主人公・蔦屋重三郎の妻・てい役で出演している。このほど取材会に出席し、作品にかける思いなどを語った。今作で４回目となる大河出演に橋本は「またご縁があるのがすごくうれしいなって。これだけ（放送期間が）長い作品もないですから、役柄に対しての愛情が段違いなんですよね」としみじみ。「今まで演じてきた役が大好きで、魂が残ってる