「オレらがライブハウス最強バンド」、そう中盤にNOBUYA（Vo）が口にしたが、そこに異を唱える人はいないはず。結成から26年、時に泥水をすすりながらも己の信念を曲げずに貫いてきた生粋のライブバンド、ROTTENGRAFFTYの登場だ。◆ライブ写真その威力を感じるべく、待ち構えるフレンズに向けて放つのはMASAHIKO（G）のギターリフもいさましい「ハレルヤ」だった。N∀OKI（Vo）が「叫べー！」と誘えば、NOBUYAはこうするんだ、と言