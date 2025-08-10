サッカー女子のSOMPO・WEリーグは10日、各地で開幕節が行われ、昨季2位のINAC神戸が2連覇を狙う日テレ東京Vを2―0で破って白星発進した。2季ぶりの優勝を目指す三菱重工浦和は広島と0―0で引き分けた。ちふれ埼玉と大宮は0―0で引き分け。ノジマ相模原―千葉は雷雨のため中止となった。代替日は未定。