クマ10日午前5時15分ごろ、北海道南部の厚沢部町の住宅脇にある畑で「トウモロコシとコンポストが掘り返されている」と江差署に通報があった。署によると、トウモロコシ約20本とコンポストの中の生ごみが食べられていた。署はヒグマによる被害とみてパトロールを続けている。コンポストはヒグマ対策として畑に埋められ、ふたの上にブロックが置かれていたが、掘り返されていた。隣の江差町でも同日午前5時40分ごろ、住宅に隣