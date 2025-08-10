気象台は、午後8時43分に、洪水警報を鹿島市、嬉野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】佐賀県・鹿島市、嬉野市に発表 10日20:43時点佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■唐津市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨