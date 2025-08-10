FC東京は10日、調布市と包括連携に関する協定を締結し、練習場移転プロジェクトについて発表した。発表によると、この協定は「地域におけるスポーツ振興や青少年の健全育成、健康・福祉、防災、地域活性化などの分野において相互に連携・協力し、地域社会の持続的な発展と賑わいの創出を図ること」を目的としている。また、クラブによれば、本協定には「調布基地跡地留保地（調布市西町、味の素スタジアムの南東に近接する国