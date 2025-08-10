8月10日、新潟競馬場で行われたG3・レパードステークス（ダ1800m）は、松山弘平騎乗のドンインザムードが混戦を断った。上位人気馬は揃って見せ場なく敗退。レパードS、勝利ジョッキーコメント1着ドンインザムード松山弘平騎手「前走負けてはしまったんですけれども、十分重賞でもやれる馬だと思ってましたので、今日こうして力を証明することができてホッとしてます。スタートも良かったですし、こういった馬場でしたが、しっ