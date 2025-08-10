8月10日、中京競馬場で行われたG3・CBC賞（芝1200m）は、佐々木大輔騎乗のインビンシブルパパが鮮やかな逃げ切りを決めた。2着には1番人気に支持された武豊騎乗のジューンブレアが入った。CBC賞、勝利ジョッキーコメント1着インビンシブルパパ佐々木大輔騎手「入り少し他馬の邪魔をしてしまったので、少し申し訳ないと思ってます。先生と話してても、ハナにはこだわらなくていいと話していたので、出方を見ながらって感じだっ