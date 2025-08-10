女性の体を同意なく触ったとして、熊本県の職員が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、熊本県農業研究センターアグリシステム総合研究所球磨農業研究所の技師、渡邊 丈一郎容疑者です。警察によりますと渡邊容疑者は先月14日、訪れた球磨郡の店で、働いていた20代の女性の胸を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対し渡邊容疑者は容疑をおおむね認めているという事です。熊本県の