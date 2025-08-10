8月9日（土）にイギリスのアスコット競馬場で行われた「ドバイデューティフリー シャーガーカップ」における岩田望来騎手、坂井瑠星騎手の騎乗成績とコメントは下記のとおり。アジア選抜の一員として参加し、坂井瑠星騎手は1勝を挙げた。岩田望来騎手も2着に入るなど、優勝に貢献する騎乗を見せていた。●チーム対抗戦の結果優勝アジア選抜チーム・68ポイント2位ヨーロッパ選抜チーム・67ポイント3位イギリス・アイルラン