＜LuckyFes’25＞2日目は夕方に差し掛かった。ここで＜LuckyFes＞初出演のACIDMANが登場。曇天のグレーに、真っ白な翼のイラストが映えるWING STAGEに、黒の衣装で揃えたメンバー3人が現れた。フレンズ（※LuckyFes来場者の総称）はSEに合わせてクラップして彼らを迎え入れる。◆ライブ写真浦山一悟（Dr）の叩くリズムがアンサンブルの口火を切ると、大木伸夫（Vo,G）、佐藤雅俊（Ba）もすぐさま合流し、3人一斉に楽器を掻き鳴らす