この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、きらのどん@7y♂5y♀(@tatosori)さんの投稿したお写真です。子どもたちが描いた絵には温かみがあり、彼らにしか描けない味があって見るとほっこりさせられますね。きらのどんさんは、5歳の娘さんが地面に描いたラプンツェルを投稿。特徴を捉えたかわいらしい絵に注目が集まりました。 砂を指でなぞり…ラプンツェルの特徴的な長い髪を表現 子どもたち