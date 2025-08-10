この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは息子を育てるママ。しかし最近お菓子をねだる息子の友人に困っているそう。ほかの子はそんなことを言わないため、その子だけ出禁にしたいと考えているそうですが、そんなのこと可能なのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。 お菓子を欲しがる息子の友人を出禁にしたい お菓子くれくれの息子の友達（小２）を出禁にしたい。 その子だけ出