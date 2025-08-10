気象庁は10日午後8時18分、福岡県記録的短時間大雨情報を発表した。同日午後8時、福岡県で記録的短時間大雨。同日午後8時までの1時間に、うきは市付近で約110ミリを記録した。この情報が発表されたときは該当地域で土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味する。実際にどこで災害発生の危険度が高まっているかをキキクル（危険度分布）で確認するよう呼びかけている。【記