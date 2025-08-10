前線に暖かく湿った空気が入り込んだ影響で、１０日は九州地方を中心に広い範囲で雨となった。福岡県では９日夜遅くから１０日にかけて、山口と大分、熊本県では１０日午後に、大雨をもたらす「線状降水帯」が発生した。気象庁によると、９日から１０日までの２４時間降水量の最大値（１０日午後９時２０分現在）は、福岡県宗像市で４１４・５ミリ、山口県下関市で３６６・５ミリに達した。山陽新幹線は１０日午後４時から終