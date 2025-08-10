明治安田J2リーグ第25節は8月10日、全国各地で計4試合行われ、ジュビロ磐田はアウェーでいわきFCと対戦し、1-3で敗れました。磐田は前節4失点、今節も3失点と守備が崩壊、痛すぎるリーグ戦連敗です。 【明治安田J2リーグ第25節＝ハワイアンズスタジアムいわき:4,792人】 ジュビロ磐田1(0-2、1-1)3いわきFC ＜得点者＞ 【磐】角昂志郎 【い】山下優人、山中惇希、五十嵐聖己