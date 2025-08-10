◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト（10日、京セラドーム）この日、「1番・センター」でスタメン出場していた近本光司選手が、6回の守備から途中交代となりました。第2打席までは打ち取られていたものの、4回の第3打席ではライトへの2塁打を放った近本選手。5回には2アウト満塁の好機で第4打席を迎えると、ファーストゴロに打ち取られました。すると直後の6回表には守備につかず、途中交代。近本選手は今季、ここまでフルイニング