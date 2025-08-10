熊本県内では、今夜から明日にかけ線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。高齢者等避難の情報が発令された地域もあり、自治体からの避難情報などに十分注意してください。対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、県内では明日にかけ非常に激しい雨となるおそれがあります。気象台は、断続的に強い雨をもたらす線状降水帯が、今夜からあす朝にかけて熊本県内に発生