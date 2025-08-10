女優橋本愛（29）がこのほど、東京・渋谷のNHKで、出演するNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜午後8時）合同取材会に出席した。同作では、横浜流星（28）演じる蔦屋重三郎の妻ていを演じている。共演する横浜の印象を「最初の印象はストイックで武士みたいな方かなと思った」という。「体幹がすごくて、着物が似合っていて、本当に切られそうな迫力があった」とした。だが「話すとフランクで、ユーモアがあって、