福岡県久留米市付近では、10日19時50分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。また、福岡県うきは市付近と大分県日田市日田付近でも、10日20時00分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。福岡県久留米市付近と大分県日田市付近で猛烈な雨九州北部では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、福岡県久留