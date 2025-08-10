奄美地方を除く鹿児島県内は、きょう10日夜遅くから11日昼前にかけて、 これを受けて、県内では避難情報が発表されている自治体があります。（午後8時時点） 【警戒レベル4 避難指示】▼霧島市全域 ▼姶良市全域【警戒レベル3 高齢者等避難】▼鹿児島市全域 ▼日置市高山地区 ▼いちき串木野市全域 ▼さつま町全域 ただ、夜間の暗い中での避難は危険な場合もあります。危険を感じる場合は、がけや川などから少しでも離れた建物