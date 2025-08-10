気象台は、午後8時36分に、大雨警報（土砂災害）を竹田市に発表しました。また洪水警報を由布市、九重町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・竹田市に発表 10日20:36時点中部、北部、西部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。北部、西部では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■別府市□大雨警報・土砂災害11