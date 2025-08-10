「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）昨年３着のリベンジを果たすべくエルトンバローズが参戦してきた。昨年のマイルＣＳ２着以来となるが、１週前追い切りは栗東ＣＷで６Ｆ７９秒４−１１秒１をマークし、３頭併せで豪快に最先着。復帰戦に向けて、文句なしの出来と言える。マイル路線のトップクラスと好戦してきた実力馬だけに、ここは正直負けられないところだ。サマーマイルシリーズ開幕戦のしらさぎＳを制したキープカル