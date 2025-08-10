【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷とベッツが笑顔で“腰振りダンス”ほっこりシーン意外と珍しい？ 1、2番コンビのリアクションをカメラが捉えた。ドジャースの大谷翔平投手はこの日のブルージェイズ戦に「2番・DH」で先発出場。復帰したてのマンシー内野手の打棒が今日も火を吹くと、ベンチのチームメイトもそろっていつものパ