新日本プロレスのＳＴＲＯＮＧ女子王座を保持する女子プロレス「スターダム」のＡＺＭ（２２）が、リーグ戦単独首位に浮上した。真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」レッドスターズＢブロック公式戦（１０日、岡山）で梨杏と激突。スピーディーな動きで相手を翻弄したＡＺＭは、圧倒的なテクニックで攻め込んだ。それでも粘り強くくらいついてくる梨杏に感心した表情を浮かべると、変型ワキ固めで締め上げて格の違いを見せつけ