■全国の11日の天気前線が日本海側から東北南部に停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。前線や低気圧に向かって非常に湿った空気が流れ込み、九州から東北の広い範囲で大雨になりそうです。夕方までの予想雨量は、四国で300ミリ、九州南部と東海で250ミリ、九州北部や関東甲信で200ミリ、近畿で180ミリ、中国地方で150ミリなどとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。特に、九州北部と山