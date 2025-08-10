栃木県内でラジオを放送する「栃木放送」（宇都宮市）は８日、１２月から県内の全エリアでＡＭ放送を休止すると発表した。同社はＦＭでも同じ番組を放送しており、休止後もエリアにかかわらず引き続き聴取できる。休止するのは県央（１５３０キロ・ヘルツ）、県北（８６４キロ・ヘルツ）、県南（１０６２キロ・ヘルツ）の３局。休止期間は２０２６年９月末までだが、延長する可能性もある。ＡＭはＦＭより維持コストが大きく