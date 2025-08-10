県内では、10日の夜遅くから11日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。鹿児島地方気象台によりますと低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、11日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。このため奄美地方を除く県内では、10日の夜遅くから11日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨の量が増え大雨災害の危険度が急激に高