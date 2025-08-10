ＥＸＩＬＥの橘ケンチ、ＮＥＳＭＩＴＨ、ＳＨＯＫＩＣＨＩらＬＤＨに所属するアーティスト約７０人が、千葉・船橋市のＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ―ＢＡＹで動画視聴サービス「ＣＬ」の５周年を記念したイベント「ＣＬ５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜ＴｈａｎｋｙｏｕＦＥＳＴＩＶＡＬ〜」に出演した。ＦＵＪＩＷＡＲＡら吉本興業所属芸人も参加し、大運動会風のゲームを行った。最初のゲーム「だるまさんがこ