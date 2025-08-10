8月8日の大雨の影響で護岸が崩れた姶良市の網掛川の現場を塩田知事が視察しました。8月8日、県内では線状降水帯が発生し、記録的な大雨に見舞われました。大雨の影響で姶良市と霧島市を中心に土砂崩れや道路陥没などの被害が発生しました。姶良市加治木町を流れる網掛川では護岸が崩れ車が転落する被害が出ました。塩田知事は、県や姶良市の職員から被害の状況について説明を受けました。(塩田知事)「改めて現場を見ますと