LinQ・高木悠未が、8月5日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 高木悠未©光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝 高木悠未©光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝 九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の高木悠未が「FLASH」に登場。7月4日に発売した1st写真集『タカラモノ』のアザーカットを特別公開している。 14年間在籍したグループを8月9日（土）に卒業し、新たな道に進む彼女を収めたカット