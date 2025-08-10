スバル・レヴォーグ・レイバックに、2025年夏の北海道・釧路で乗りました。スバルによると、23年10月発売のこのクルマはこれまで都市型SUVを求める層がターゲットだったのを、今後より対象を拡大していくとのこと。■荷室容量561リッター。でも容量だけじゃない荷室容量が561リッターあるステーションワゴン型のレヴォーグ・レイバック（以下レイバック）。荷物をたくさん運ぶとき便利です。が、かといって機能主義一本槍でなく、