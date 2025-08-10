10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「放課後NEWS」を運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、全国の現役高校生に「お祭りで絶対に行きたい出店（夜店）」に関する調査を実施。結果をランキング形式で紹介しています。調査は6月2〜16日にかけて、現役高校生の男女271人にインターネットで行われました。3位は「焼きそば」で11.1％でした。2位には「チョコバナナ」がランクイン。12.5％でした。1位