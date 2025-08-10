JR七尾線は大雨のため金沢駅と七尾駅間で10日午後9時以降、上下線で列車の運転を取りやめます。また、11日も始発から午前10時ごろまで上下線で特急列車と普通列車合わせて16本の運転を取りやめるということです。北陸線も11日近畿エリアで大雨のため列車に遅れや運転を見合わせる可能性があるということです。