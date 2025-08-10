長崎県と気象台は、10日午後8時25分に、土砂災害警戒情報を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町から発表される避難指示などの情報に注意し
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 紀子さま 気分は「天皇の母」か
- 2. 公園で男性死亡 事故で搬送辞退?
- 3. 広陵校長 辞退は「苦渋の決断」
- 4. 広陵辞退 前代未聞の事態の裏側
- 5. ソフバン&ドコモ 手数料を値上げ
- 6. 結婚報告 彼女を見た父に異変
- 7. 【台風情報】強い「台風11号（ポードル）」今後の進路は？12日以降に沖縄に接近の見込み【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 10日午後10時20分更新】
- 8. 新宿御苑で「カブトムシ激減」か
- 9. 「はしか」感染者 都内で急増
- 10. 福岡 一部に「緊急安全確保」
- 1. 既読スルー招く絵文字 要注意
- 2. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
- 3. ボンタンアメでトイレ不要? 真相
- 4. 10歳でおじさんから性被害…硬直
- 5. 退職代行 利用者の意外な特徴
- 6. 橋下徹氏と妹の関係性に驚き
- 7. 石破氏 14年前の発言ブーメラン?
- 8. 不倫がTVに映る→電話に青ざめる
- 9. エアコンの電気代 風量で3倍に?
- 10. 悠仁さま 夜の学生生活を謳歌か
- 11. BIGMOTOR元副社長 校友語る素顔
- 12. 「日本変えたい」へずま涙の告白
- 13. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 14. 「醜い生き物」百田氏が投稿擁護
- 15. 冷蔵庫が空 生活保護受けられず
- 16. 自民と立民、「給付付き税額控除」週内にも協議開始へ…医療・年金「負担のあり方」も議題に
- 17. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
- 18. キャリア官僚の初任給、初めて３０万円超へ…人事院勧告
- 19. 林官房長官、関税の合意内容「日米間に認識の齟齬ない」
- 20. 総務省“放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会”民放連「9月に取り組み全体像提示」
- 1. 大量閉店 ヴィレヴァンの現状
- 2. 発達障害が増えた「本当の理由」
- 3. 2度の大暴落「12年前の教訓」
- 4. イスラム教 なぜ偶像崇拝禁止?
- 5. IR有力候補に? 日産追浜工場浮上
- 6. 50代60代が知るべき投資の心得
- 7. 「Googleの真の支配者」は誰か
- 8. ローソン 渋谷「からあげクンBAR」で平成×令和セットやカレー・パスタ・ピザ展開 GWまでの期間限定
- 9. 酒が飲めない人には理解しがたい酒飲みの発想
- 10. パチンコライター 15年間の収支
- 11. ｢恋愛すごろく｣を一通り体験した女性の最終結末
- 12. 裸体に豹の毛皮を巻きつけて…三島由紀夫に｢なにか飲むか｣と誘われた16歳の美輪明宏が返したひと言
- 13. ＜動意株・３１日＞（大引け）＝ウェーブＨＤ、フタバ、ＡＢＥＪＡなど
- 14. 日経225先物：12日夜間取引終値＝170円高、3万2450円
- 15. 手取り 20年前よりどれほど減少
- 16. ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加
- 17. ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 豪ドルの売り越し減少
- 18. タンス預金からNISA 税金は?
- 19. TOPIX先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
- 20. 堀江貴文氏、宇宙事業でトヨタグループの1社と提携「大企業の力が必要」
- 1. 広陵が辞退「何も感じない」
- 2. 広陵の保護者会「質問上がらず」
- 3. 広陵高校 夏の甲子園大会を辞退
- 4. 津田学園が不戦勝「嬉しくない」
- 5. 夏の甲子園 辞退の広陵が生徒＆保護者に説明会 堀校長「涙をためていた生徒はいた」も「彼らが気持ちを制御して臨んでくれた」
- 6. 張本智和 中国監督の態度を批判
- 7. 広陵が甲子園辞退 出場校の反応
- 8. 藤井七冠 女流棋士新制度に指摘?
- 9. 辞退の広陵 緊急の保護者説明会
- 10. 辞退の広陵 調査中の別事案も
- 11. 西武・渡部 母校の広陵に言及
- 12. 佐々木朗希復帰で 火種発生も
- 13. 横浜FC×浦和でサポーターに異変 試合が約5分間中断…スタッフが緊急対応で意識回復→病院にて治療へ
- 14. 広陵 中井監督は指導から外れる
- 15. 元日本代表の釜本邦茂さん死去
- 16. 2025年のコパ候補10人を発表
- 17. イチロー氏 感動と爆笑の13分間英語スピーチ 弓子夫人に「ホットドッグを食べられるのが待ち遠しい」
- 18. 不祥事で開幕後に辞退 広陵が初
- 19. 広陵 ２回戦辞退の決定は９日 選手の様子は「失意のどん底」「心を立て直すことが厳しい状況」携帯持参せずで「何も分からない状態だった」
- 20. 【新日本・Ｇ１】辻陽太がＡブロックを３位で突破 ＥＶＩＬ１位、フィンレー２位で公式戦終了
- 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
- 2. 大人女子に人気の「coca」とは
- 3. ファンデ不要 話題コンシーラー
- 4. レイアース 心躍る新作グッズ
- 5. 「ひやっキンッグルメ」フェア
- 6. デニムをキレイに着る方法を解説
- 7. 綾瀬はるか ユニクロCMに賛否
- 8. 「磐」はなんて読む？世界自然遺産があることで知られる秋田県の地名！
- 9. ふわふわの仏風オムレツカフェ
- 10. キティちゃんがロボットに！？シンガポールで「ロボット・キティ」イベント開催
- 11. シーンに合わせたアイテムが勢ぞろい！「ローラ アシュレイ」より、華やかなフラワープリントの“母の日ギフト”が登場
- 12. モテ髪のヒント満載。こなれアレンジの天才“カレー・メレッサ”をフォローせよ
- 13. 焼肉食べ放題で沢山食べるコツ
- 14. 京都で食べたい湯豆腐の名店7選
- 15. カラーで印象チェンジ！？チーク色別比較
- 16. iPhoneで読書をしよう/「iBooks」の使い方/アイフォン,アイブックス
- 17. 【秋ネイル】あざと可愛いヒョウ柄ハートネイル♡
- 18. 不器用さんも！3分でできる！簡単まとめ髪♡
- 19. 【全色レビュー】男性から″エロい″と言われるヌーディリップ
- 20. 「好きな人の隣は、自分から確保します」バラエティ界の新星は“超肉食系女子”だった