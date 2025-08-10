東京電力の小早川智明社長らと意見交換する林官房長官＝10日午後、福島第1原発林芳正官房長官は10日、東京電力福島第1原発事故に伴い福島県に残る除染土の県外処分に向け、ロードマップ（工程表）を今月中に策定すると明らかにした。同県大熊町で記者団の取材に答えた。政府は今後5年で取り組む課題を盛り込んだ工程表をまとめ、候補地選定条件の具体化に入る。林氏は10日、福島第1原発を就任後初めて訪れ、廃炉に向けた取り組