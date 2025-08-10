ジュニア男子SP演技する中田璃士＝木下カンセーアイスアリーナフィギュアスケートのサマーカップ第2日は10日、大津市の木下カンセーアイスアリーナで行われ、ジュニア男子ショートプログラム（SP）は昨季世界ジュニア王者の中田璃士（TOKIOインカラミ）が81.74点で首位に立った。高橋星名（木下アカデミー）が76.31点で2位、周藤集（明大）が3位。フリーは12日に実施する。ジュニア女子SPは9日に67.81点をマークした世界ジュ