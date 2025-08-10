気象庁は、10日午後8時18分に「記録的短時間大雨情報」を福岡県へ発表しました。午後8時までの1時間に、うきは市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼10日午後8時までの1時間雨量・うきは市付近約110ミリ▼10日午後7時50分までの1時間雨量・久留米市付近約110ミリ▼10日午後6時10分までの1時間雨量・福岡市西区付近約110ミリ・糸島市