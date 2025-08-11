現在、『スパイダーマン』シリーズ第4作を撮影中のトム・ホランドが注目を浴びた伝説のパフォーマンスといえば、2017年の口パク対決番組「リップ・シンク・バトル（原題）」だ。その衝撃のステージの舞台裏について、ホランド本人が語っている。 番組では、まずクラシックなスーツ姿で登場し、フレッド・アステアの『雨に唄えば』に合わせて優雅に踊っていたホランド。楽曲がリアーナの『ア