同居するために二世帯住宅を建てて引っ越しをしてきた一家。家族はおじいちゃん、おばあちゃん、パパ、ママ、年長のお子さんの5人家族です。なんと、偶然にもお隣も同じ家族構成で二世帯住宅。共通点が多い2家族の中で、特におじいちゃん同士が意気投合したようです。第8話隣家の孫を助ける【編集部コメント】事故が起こる前に、斎藤家のおじいちゃんがソラトくんをかばって助けました。いくら喧嘩中の山田さんの孫とはいえ、目